ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МОЗ уточнило терміни бустерної дози: не раніше, ніж через 6 місяців

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 28 січня 2022 18:51
МОЗ уточнило терміни бустерної дози: не раніше, ніж через 6 місяців Фото: бустерну дозу можна робити не раніше 6 місяців після другої (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Бустерна доза вакцини від COVID має вводитися не раніше, ніж через 6 місяців після другої. В окремих випадках вона може вводитися через три місяці після додаткової дози людям з ослабленим імунітетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

"Постанова КМУ № 677 не стосується правил отримання бустерної дози. Вона регулює питання, пов'язані з отриманням і використанням COVID-сертифікатів", - йдеться в повідомленні.

Загальні рекомендації щодо бустерних доз залишаються без змін:

  • людям, які пройшли повний курс вакцинації, бустерна доза вводиться через 6-9 місяців
  • окремої категорії людей - імунокомпрометованим - бустерна доза вводиться через 3-6 місяців після додаткової дози

Додаткова доза вводиться тим, у кого ослаблений імунітет через важкі захворювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України скоротив мінімальний термін отримання бустерної дози і нібито тепер рекомендується робити її з 90-го дня. Але це не так.

Також стало відомо, що українцям виплатять ще по 500 гривень за бустерну вакцинацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID Коронавірус Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус