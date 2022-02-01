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Путешествовать с COVID-сертификатом о бустере можно не сразу: что нужно знать

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 10:02
Путешествовать с COVID-сертификатом о бустере можно не сразу: что нужно знать Фото: COVID-сертификат о бустерной дозк запустили Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В "Дие" запустили новые COVID-сертификаты, подтверждающие получение бустерной дозы вакцины. Украинцы смогут с ним путешествовать, однако в Минздраве назвали условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"Документом можно пользоваться как внутри страны, так и для пересечения границы других государств", - отметил Ляшко.

Что надо знать перед поездкой за границу?

По словам главы Минздрава, чтобы сертификат был действующим для пересечения границы, должно пройти 14 дней от момента прививки.

Сколько будет действовать документ?

Срок действия сертификата составит 270 дней со времени получения бустерной прививки.

Напомним, сегодня Министерство здравоохранения внедрило новые сертификаты вакцинации о бустерной дозе. Как их получить - в материале РБК-Украина.

Добавим, в Минздраве уточнили сроки введения бустерной дозы вакцины, там отмечают, что она должна вводиться не ранее, чем через 6 месяцев после второй.

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