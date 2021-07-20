П'ятий етап COVID-вакцинації в Україні стартує 21 липня, - Ляшко

З 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення можуть зробити всі охочі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка під час брифінгу.
Міністр розповів, як саме можна отримати щеплення від коронавірусу.
"З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення. Можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані, як організований колектив, у якому працює більше 50 осіб", - сказав він.
Раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна цього тижня вийде на п'ятий етап вакцинації.