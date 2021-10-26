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Роботу 10 закладів Львова та масові заходи планують обмежити

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Львів, Вівторок 26 жовтня 2021 15:34
Роботу 10 закладів Львова та масові заходи планують обмежити Фото: роботу 10 закладів Львова та масові заходи планують обмежити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Львові планують обмежити роботу близько 10 закладів, а також проведення масових закладів. Відповідні рішення влада запропонує винести комісії ТЕБ і НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Львівської міської ради.

Як заявив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, під час сьогоднішнього засідання штабу оперативного реагування мова йшла в першу чергу про закладів, які порушували і порушують карантинні обмеження.

"Так, буде обмежено господарську роботу близько 10 закладів", - заявив Москаленко.

Окрім того, йшлося про обмеження в частині транспортних перевезень, роботи сфери послуг, спорту та культури.

"Ми точно будемо обмежувати проведення масових заходів. Динаміка поширення коронавірусу сьогодні є дуже високою, тому це вимагає прийняття складних рішень. Фіналізуватимуть всі рішення на комісії з питань ТЕБ і НС", - зазначив перший заступник мера.

Він також додав, що під час засідання було обговорено формат продовження освітнього процесу у місті з понеділка.


Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто може потрапити у "червону" зону карантину. Однак остаточне рішення прийме державна комісія з питань ТЕБ і НС.

Зазначимо, що Львів з 1 листопада посилить вимоги до відвідувачів ресторанів.

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