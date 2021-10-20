Сертифікат або ПЛР-тест: Львів з 1 листопада посилить вимоги до відвідувачів ресторанів

Через напружену ситуацію з коронавірусом Львів з 1 листопада посилить вимоги до відвідувачів ресторанів. Для того, щоб відвідувати заклади громадського харчування треба буде мати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Львова Андрія Садового в ефірі "24 канали" .

За його словами, сьогодні сертифікати вакцинації перевіряє поліція, особливо у обслуговуючого персоналу в закладах харчування.

"Ми прийняли внутрішнє рішення на комісії з надзвичайних ситуацій, що з 1 листопада обов'язково треба буде показувати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зокрема відвідувачам закладів громадського харчування", - підкреслив Садовий.