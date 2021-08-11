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Величина частки заражень "Дельта"-штамом в Україні наразі невідома, - вчені

Автор: РБК-Україна

Найвищі темпи зростання захворюваності на коронавірус в Україні можна очікувати, коли частка зараження штамом "Дельта" досягне близької 90% від нових випадків. Хоча величина цієї частки для України на цей момент невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз розвитку епідемії, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.

Науковці відзначають, що попри певне гальмування в останні дні, ризики вибухових темпів зростання захворюваності лишаються істотними.

"Кількість позитивних тестів минулого тижня вже зростала у 1,5 раза, і ці темпи можуть бути у найближчі тижні перевершені в міру збільшення частки штаму "Дельта" серед випадків хвороби", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що середня кількість добових виявлень коронавірусу в Україні почне зростати у найближчі тижні.

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