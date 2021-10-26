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Коли всі регіони України можуть вийти з "червоної" зони: прогноз експерта

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Україна, Вівторок 26 жовтня 2021 12:05
Коли всі регіони України можуть вийти з "червоної" зони: прогноз експерта Фото: коли всі регіони України вийдуть з "червоної" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні спрогнозували, коли всі регіони можуть вийти з "червоної" зони адаптивного карантину. Це може статися у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганіченко під час брифінгу.

"Ми очікуємо, що з "червоного" рівня всі регіони можуть вийти вже на початку грудня, але все буде залежати від того, як буде проявляти себе "Дельта" в Україні", - сказав Ганіченко.

За його словами, весняна хвиля тривала в Україні 72 дні, а ось поточна хвиля може тривати довше.

У KSE не виключають, що окремі "червоні" рівні можуть тривати до кінця грудня, але це малоймовірно.

Втім, експерт уточнив, що все-таки очікувати на вихід регіонів із "червоного" рівня треба очікувати вже у січні.

"У виступі я говорив, що вихід із "червоної" зони може статися на початку грудня, однак, насправді я мав на увазі січень", - додав Ганіченко.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом до списку "червоної" зони можуть потрапити ще п'ять областей.

Зазначимо, що "червона" зона діє вже у Херсонській, Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Рівненській областях.

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