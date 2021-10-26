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Когда все регионы Украины могут выйти из "красной" зоны: прогноз эксперта

Новина українською →
Украина, Вторник 26 октября 2021 12:05
Когда все регионы Украины могут выйти из "красной" зоны: прогноз эксперта Фото: когда все регионы Украины выйдут из "красной" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине спрогнозировали, когда все регионы могут выйти из "красной" зоны адаптивного карантина. Это может произойти в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко во время брифинга.

"Мы ожидаем, что из "красного" уровня все регионы могут выйти уже в начале декабря, но все будет зависеть от того, как будет проявлять себя "Дельта" в Украине", - сказал Ганиченко.

По его словам, весенняя волна длилась в Украине 72 дня, а вот текущая волна может длиться дольше.

В KSE не исключают, что отдельные "красные" уровни могут продолжаться до конца декабря, но это маловероятно.

Впрочем, эксперт уточнил, что все-таки ожидать выхода регионов из "красного" уровня нужно ожидать уже в январе.

"В выступлении я говорил, что выход из "красной" зоны может произойти в начале декабря, однако на самом деле я имел в виду январь", - добавил Ганиченко.

Напомним, в Украине в ближайшее время в список "красной" зоны могут попасть еще пять областей.

Отметим, что "красная" зона действует уже в Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Ровенской областях.

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