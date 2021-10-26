Коли всі регіони України можуть вийти з "червоної" зони: прогноз експерта

"Ми очікуємо, що з "червоного" рівня всі регіони можуть вийти вже на початку грудня, але все буде залежати від того, як буде проявляти себе "Дельта" в Україні", - сказав Ганіченко.



За його словами, весняна хвиля тривала в Україні 72 дні, а ось поточна хвиля може тривати довше.

У KSE не виключають, що окремі "червоні" рівні можуть тривати до кінця грудня, але це малоймовірно.

Втім, експерт уточнив, що все-таки очікувати на вихід регіонів із "червоного" рівня треба очікувати вже у січні.

"У виступі я говорив, що вихід із "червоної" зони може статися на початку грудня, однак, насправді я мав на увазі січень", - додав Ганіченко.