Когда все регионы Украины могут выйти из "красной" зоны: прогноз эксперта

В Украине спрогнозировали, когда все регионы могут выйти из "красной" зоны адаптивного карантина. Это может произойти в январе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко во время брифинга.
"Мы ожидаем, что из "красного" уровня все регионы могут выйти уже в начале декабря, но все будет зависеть от того, как будет проявлять себя "Дельта" в Украине", - сказал Ганиченко.
По его словам, весенняя волна длилась в Украине 72 дня, а вот текущая волна может длиться дольше.
В KSE не исключают, что отдельные "красные" уровни могут продолжаться до конца декабря, но это маловероятно.
Впрочем, эксперт уточнил, что все-таки ожидать выхода регионов из "красного" уровня нужно ожидать уже в январе.
"В выступлении я говорил, что выход из "красной" зоны может произойти в начале декабря, однако на самом деле я имел в виду январь", - добавил Ганиченко.
Напомним, в Украине в ближайшее время в список "красной" зоны могут попасть еще пять областей.
Отметим, что "красная" зона действует уже в Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Ровенской областях.