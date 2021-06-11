Регулятор ЄС схвалив виробництво у Франції COVID-вакцин Moderna

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) затвердило новий виробничий майданчик у Франції для випуску вакцини проти COVID-19 компанії Moderna. Там виготовлятимуть готові до використання препарати.

Про це повідомив комітет EMA з лікарських засобів для людей (CHMP), передає прес-служба регулятора.

Завод буде розташовано в муніципалітеті Мон. Він випускатиме готовий продукт під управлінням Recipharm.

"Комітет EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) затвердив нову виробничу площадку для виробництва готової вакцини Moderna проти COVID-19. Майданчик, під управлінням Recipharm, розташований у Моні, у Франції", - йдеться в повідомленні.

Раніше цього місяця CHMP затвердив два нових місця в США з виробництва як діючої речовини, так і готового продукту для вакцини Moderna. Очікується, що ці кроки дозволять виробляти додатково один-два мільйони флаконів готової вакцини для ринку Європейського Союзу щомісяця.