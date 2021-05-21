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Регулятор ЄС не рекомендує другу дозу вакцини AstraZeneca людям із тромбами

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Європейський союз, П'ятниця 21 травня 2021 15:58
Регулятор ЄС не рекомендує другу дозу вакцини AstraZeneca людям із тромбами Фото: в ЄС не рекомендують другу дозу вакцини AstraZeneca людям із тромбами (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Регулятор ЄС щодо лікарських засобів заявив 21 травня, що другу дозу вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca не можна робити тим, у кого виникли тромби та людям з низьким рівнем тромбоцитів. Такі пацієнти потребують особливої медичної допомоги.

Про це повідомляє Reuters.

Рекомендації для медичних працівників були надані Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) в рамках постійного огляду рідкісних згустків крові, можливо пов’язаних із щепленням проти коронавірусу, а також вакциною від Johnson & Johnson.

У п’ятницю EMA також заявила, що протягом трьох тижнів після отримання першої вакцини AstraZeneca (Vaxzevria), пацієнти повинні контролюватися на предмет наявності ознак тромбів або низького рівня тромбоцитів. Зазначається, що особам, які мають згустки, потрібно надавати особливу допомогу.

EMA розглядає випадки тромбозу в животі та мозку з березня, і з тих пір рекомендує виробникам попереджати про проблеми зі згортанням крові. При цьому регулятор наголошує, що загальна користь вакцин перевищує будь-який ризик.

Нагадаємо, у квітні Європейське агентство лікарських засобів (EMA) уточнило дані про ризик тромбозу при вакцинації препаратом AstraZeneca. Такий побічний ефект може виникнути в однієї людини зі 100 тисяч вакцинованих.

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