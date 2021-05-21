Регулятор ЄС не рекомендує другу дозу вакцини AstraZeneca людям із тромбами

Регулятор ЄС щодо лікарських засобів заявив 21 травня, що другу дозу вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca не можна робити тим, у кого виникли тромби та людям з низьким рівнем тромбоцитів. Такі пацієнти потребують особливої медичної допомоги.

Рекомендації для медичних працівників були надані Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) в рамках постійного огляду рідкісних згустків крові, можливо пов’язаних із щепленням проти коронавірусу, а також вакциною від Johnson & Johnson.

У п’ятницю EMA також заявила, що протягом трьох тижнів після отримання першої вакцини AstraZeneca (Vaxzevria), пацієнти повинні контролюватися на предмет наявності ознак тромбів або низького рівня тромбоцитів. Зазначається, що особам, які мають згустки, потрібно надавати особливу допомогу.

EMA розглядає випадки тромбозу в животі та мозку з березня, і з тих пір рекомендує виробникам попереджати про проблеми зі згортанням крові. При цьому регулятор наголошує, що загальна користь вакцин перевищує будь-який ризик.