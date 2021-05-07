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Республіканці в США почали своє розслідування походження COVID-19

Автор: РБК-Україна

Республіканці Палати Представників Конгресу США почали своє розслідування походження COVID-19. Вони наполягають на необхідності ретельно перевірити версію про витік вірусу з Уханьського Інституту вірусології в Китаї.

Про це пише The Washington Post.

Повідомляється, що конгресмени-республіканці вимагають від федерального уряду США опублікувати всі наявні дані про можливий витік з лабораторії в Ухані.

"Розуміння причини цієї пандемії і забезпечення того, щоб подібне ніколи не повторилося - це найважливіше питання, що стоїть перед світом сьогодні. Враховуючи ставки, ми не можемо дозволити собі задовольнятися обмеженим або політизованим розумінням походження цієї жахливої хвороби", - написав член Палати представників Майк Галлахер (республіканець, Вісконсін) в листі директору Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

Голова Комітету Палати представників з енергетики та торгівлі Кеті МакМорріс Роджерс (республіканка, Вашингтон) і двоє провідних республіканців попросили держсекретаря Ентоні Блінкена опублікувати всі документи про походження COVID-19, пов'язані з фактичними твердженнями, які заявляла адміністрація Дональда Трампа.

При ньому Держдеп робив заяву про те, що лабораторія Уханя приховувала свою роботу з китайськими військовими і що у кількох дослідників були симптоми, схожі на COVID, ще восени 2019 року.

"Ми сподіваємося, що ваша заява про з'ясування причин цієї пандемії включатиме розгляд усіх можливих причин, включаючи можливість випадкового витоку з лабораторії", - йдеться в листі Блінкену.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала доповідь про COVID, згідно з якою версія про витік з лабораторії малоймовірна.

Після цього офіційний представник МЗС Китаю Хуа Чуньїн закликала ВООЗ зайнятися вивченням витоку коронавірусної інфекції з американської військової лабораторії.

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