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Різкий спад: за добу в Україні 2 817 нових COVID-випадків

Новость на русском → Понеділок 10 травня 2021 08:25
Різкий спад: за добу в Україні 2 817 нових COVID-випадків Фото: коронавірус виявили у 2 817 людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби в Україні зафіксовано 2 817 нових випадків коронавіруса. Зокрема, COVID підтвердили у 159 дітей та 31 медпрацівника.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього в лікарні з підтвердженим діагнозом коронавіруса потрапили 1 414 людей. Померли 119 українців.

За 9 травня було здійснено 21 883 тестувань (зокрема методом ПЛР – 13 158, методом ІФА – 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 475).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.

Раніше в Україні виявили 5372 нових заражень коронавірусом за 8 травня.

Днем раніше, 7 транвя, підтвердили 8 710 нових випадків коронавіруса.

Нагадаємо, Україна тепер без "червоних зон" карантину. Стало відомо, які обмеження діють по всій країні.

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