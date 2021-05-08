В Україні 8 710 нових випадків коронавіруса за добу. Найбільше - в Києві
За добу в Україні підтвердили 8 710 нових випадків коронавіруса. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.
Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.
Всього за минулу добу госпіталізували 2 544 людини. Від коронавіруса померли 370 людей. Одужали - 19 408.
Медики здійснили 87 641 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724).
Найменше нових хворих у Закарпатській (121 випадок) та Чернівецькій (105 випадків) областях.
Раніше Степанов розповів, що Україні залишилося законтрактувати ще 5 млн доз вакцин від коронавірусу, щоб повністю забезпечити населення.
Нагадаємо, в Україні працюють над власною вакциною від коронавірусу, яка буде у формі таблеток. Після розробки вакцина повинна буде пройти випробування. Над вакциною працює Інститут біології клітини НАН України.