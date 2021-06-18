"Результати сумні": у ВООЗ прокоментували випробування вакцини CureVac
Провідний вчений Всесвітньої організації охорони здоров'я Сум'я Свамінанат заявила у п'ятницю, що результати випробування вакцини від коронавірусу компанії CureVac є невтішними. Вакцини показала ефективність всього на 47%.
Про це Сум'я Свамінанат сказала на прес-конференції 18 червня, передає Reuters.
"Було сумно бачити результати від CureVac", - заявила Свамінанат.
Вакцина німецької біотехнологічної фірми CureVac виявилася ефективною лише на 47% під час початкового випробування.
Невтішна ефективність вакцини CVnCoV від компанії CureVac була виявлена в результаті проміжного аналізу. Він показав 134 випадки зараження COVID-19. У дослідженні взяли участь близько 40 000 добровольців з Європи та Латинської Америки.
Зазначимо, що на вакцину CVnCoV сподівалися країни з низкими доходами.
Компанія CureVac сподівалася, що її вакцина буде сертифікована вже в цьому місяці. Там заявили, що вакцинували понад 40 тисяч учасників обома дозами і вони добре її перенесли.
Раніше повідомлялося, що на вакцину CureVac сподівалися в Євросоюзі. Там підписали контракт на закупівлю 225 млн доз вакцини.