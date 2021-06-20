У Росії на тлі спалаху COVID будуть відстороняти від роботи за відмову від щеплення

У Росії заявили про можливі відсторонення від роботи громадян, які відмовляться вакцинуватися від коронавірусу. На такі заходи пішли на фоні спалаху COVID-19 у регіонах.

Як заявив міністр праці та соцзахисту Росії Антон Котяков, відстороняти від роботи працівників, які відмовилися вакцинуватися, можна у регіонах, де діє постанова санітарного лікаря про обов'язкову вакцинацію. Відсторонення буде тривати весь період, на який вводиться обов'язкова вакцинація.

"Рішення про проведення щеплень за епідемічними показаннями приймають головні санітарні лікарі. Тобто таке рішення приймається на рівні регіонів. Якщо рішення про обов'язковість вакцинації прийнято, то для працівників, які названі у відповідному документі, вакцинація стає обов'язковою", - пояснив він.

Крім того, працівника можуть відстороняти від роботи без збереження заробітної плати, якщо у нього не буде об'єктивних причин для відмови від вакцинації.