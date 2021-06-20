UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В России на фоне вспышки COVID будут отстранять от работы за отказ от прививки

Автор: Дмитрий Левицкий

В России заявили о возможных отстранениях от работы граждан, которые откажутся вакцинироваться от коронавируса. На такие меры пошли на фоне вспышки COVID-19 в регионах.

Об этом сообщает российское издание "ТАСС".

Как заявил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков, отстранять от работы работников, которые отказались вакцинироваться, можно в регионах, где действует постановление санитарного врача об обязательной вакцинации. Отстранение будет длиться весь период, на который вводится обязательная вакцинация.

"Решение о проведении прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации принято, то для работников, которые названы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", - пояснил он.

Кроме того, работника могут отстранять от работы без сохранения заработной платы, если у него не будет объективных причин для отказа от вакцинации.

Напомним, из-за вспышки коронавируса, спровоцированной штаммом "Дельта", в России на этой неделе усилили карантин.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарантинРоссийская ФедерацияВакцинацияКоронавирус