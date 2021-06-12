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У Росії коронавірус набирає обертів: у Москві заявили про довгі вихідні

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Росія, Субота 12 червня 2021 17:45
У Росії коронавірус набирає обертів: у Москві заявили про довгі вихідні Фото: в Москві погіршилася ситуація з COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Москві оголосили додаткові вихідні наступного тижня. Це сталося через погіршення ситуації з коронавірусом у російській столиці.

Про це повідомляє Lenta.ru, посилаючись на прес-службу московського мера.

Мер Москви Сергій Собянін оголосив неробочий весь наступний тиждень. Вихідні дні оголошено з 15 по 19 червня.

"Щоб призупинити зростання захворюваності і зберегти життя людей, сьогодні мною підписаний указ, що передбачає неробочі дні з 15 по 19 червня 2021 року зі збереженням заробітної плати для працівників", - заявив Собянін.

Таким чином, тривалі вихідні в Москві триватимуть дев'ять днів — з 12 по 20 червня, уточнив мер.

Крім того, з 13 по 20 червня буде припинена робота дитячих ігрових кімнат і фуд-кортів в торгових центрах. Кафе і розважальним закладам заборонять працювати вночі. Також у великих парках і на природних територіях будуть закриті атракціони, дитячі та спортивні майданчики, пункти прокату та інші об'єкти відпочинку. Москвичам дозволять в парках тільки гуляти.

Собянін заявив, що це пов'язано зі зростанням захворюваності коронавірусом.

"За останній тиждень ситуація з поширенням коронавірусної інфекції різко ускладнилася. Кількість нововиявлених хворих ковидом підскочила до пікових значень минулого року", - заявив мер.

Відзначимо, що за минулу добу в Москві виявили 6701 випадок зараження COVID-19, що стало максимальним значенням з початку року.

Нагадаємо, що у Польщі навпаки послаблюють карантинні обмеження. Правда, робити це будуть поступово.

Також повідомлялося, що послабити карантин хочуть і в Литві. Там барам і ресторанам дозволили працювати довше.

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