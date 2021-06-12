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В России коронавирус набирает обороты: в Москве заявили о долгих выходных

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Россия, Суббота 12 июня 2021 17:45
В России коронавирус набирает обороты: в Москве заявили о долгих выходных Фото: в Москве ухудшилась ситуация с COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Москве объявили дополнительные выходные на следующей неделе. Это произошло из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в российской столице.

Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на пресс-службу московского мэра.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочей всю следующую неделю. Выходные дни объявлен с 15 по 19 июня.

"Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников", - заявил Собянин.

Таким образом, затянувшиеся выходные в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня, уточнил мэр.

Кроме того, с 13 по 20 июня будет приостановлена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. Кафе и развлекательным заведениям запретят работать ночью. Также в крупных парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката и другие объекты отдыха. Москвичам разрешат в парках только гулять.

Собянин заявил, что это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

"За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года", - заявил мэр.

Отметим, что за минувшие сутки в Москве выявили 6701 случай заражения COVID-19, что стало максимальным значением с начала года.

Напомним, что в Польше наоборот ослабляют карантинные ограничения. Правда, делать это будут постепенно.

Также сообщалось, что ослабить карантин хотят и в Литве. Там барам и ресторанам разрешили работать дольше.

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