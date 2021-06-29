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Росія б'є антирекорди з добової смертності від коронавірусу

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Москва, Вівторок 29 червня 2021 12:49
Росія б'є антирекорди з добової смертності від коронавірусу Фото: у Росії погіршується ситуація з COVID (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

За минулу добу від коронавірусу в Росії померли 652 особи. Це новий максимум з початку пандемії.

Про це пише РБК з посиланням на дані федерального оперативного штабу.

Повідомляється, що до цього максимум було зафіксовано 24 грудня 2020 року, коли було оголошено про смерть від коронавірусу 635 осіб.

При цьому антирекорд смертності оновив і Санкт-Петербург, де за добу померло 119 хворих. У Москві померла 121 особа, далі за показниками йдуть Нижегородська і Іркутська області, Бурятія та Краснодарський край.

За даними федерального штабу, загалом з початку пандемії в Росії померли 134 545 осіб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії на тлі спалаху COVID будуть відсторонювати від роботи за відмову від щеплення.

Також повідомлялося, що в цій країні серйозно посилюють карантинні обмеження через штам "Дельта".

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