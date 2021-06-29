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Россия бьет антирекорды по суточной смертности от коронавируса

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Москва, Вторник 29 июня 2021 12:49
Россия бьет антирекорды по суточной смертности от коронавируса Фото: в России ухудшается ситуация с COVID (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За минувшие сутки от коронавируса в России умерли 652 человека. Это новый максимум с начала пандемии.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Сообщается, что до этого максимум был зафиксирован 24 декабря 2020 года, когда было объявлено о смерти от коронавируса 635 человек.

При этом антирекорд смертности обновил и Санкт-Петербург, где за сутки скончалось 119 больных. В Москве умер 121 человек, далее по показателям идут Нижегородская и Иркутская области, Бурятия и Краснодарский край.

По данным федерального штаба, всего с начала пандемии в России умерли 134 545 человек.

Напомним, ранее стало известно, что в России на фоне вспышки COVID будут отстранять от работы за отказ от прививки.

Также сообщалось, что в этой стране серьезно ужесточают карантинные ограничения из-за штамма "Дельта".

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