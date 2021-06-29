RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія б'є антирекорди з добової смертності від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

За минулу добу від коронавірусу в Росії померли 652 особи. Це новий максимум з початку пандемії.

Про це пише РБК з посиланням на дані федерального оперативного штабу.

Повідомляється, що до цього максимум було зафіксовано 24 грудня 2020 року, коли було оголошено про смерть від коронавірусу 635 осіб.

При цьому антирекорд смертності оновив і Санкт-Петербург, де за добу померло 119 хворих. У Москві померла 121 особа, далі за показниками йдуть Нижегородська і Іркутська області, Бурятія та Краснодарський край.

За даними федерального штабу, загалом з початку пандемії в Росії померли 134 545 осіб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії на тлі спалаху COVID будуть відсторонювати від роботи за відмову від щеплення.

Також повідомлялося, що в цій країні серйозно посилюють карантинні обмеження через штам "Дельта".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяпреступленияКоронавірус