Росія б'є антирекорди з добової смертності від коронавірусу

За минулу добу від коронавірусу в Росії померли 652 особи. Це новий максимум з початку пандемії.

Про це пише РБК з посиланням на дані федерального оперативного штабу.

Повідомляється, що до цього максимум було зафіксовано 24 грудня 2020 року, коли було оголошено про смерть від коронавірусу 635 осіб.

При цьому антирекорд смертності оновив і Санкт-Петербург, де за добу померло 119 хворих. У Москві померла 121 особа, далі за показниками йдуть Нижегородська і Іркутська області, Бурятія та Краснодарський край.

За даними федерального штабу, загалом з початку пандемії в Росії померли 134 545 осіб.