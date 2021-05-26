Росія першою у світі почала вакцинувати від COVID домашніх тварин
У декількох регіонах Росії почали вакцинувати від COVID-19 домашніх тварин. Тварин щеплюють вакциною російського виробництва "Карнівак-Ков".
Про це заявила радник керівника Россільгоспнагляду Юлія Мелано, передає російське агентство "РИА Новости".
За словами Мелано, щеплення вакциною від коронавірусу роблять у приватних та державних ветеринарних клініках, які закупили препарат у розробника та виробника, який підпорядкований Россільгоспнагляду.
"Клініки відзначають підвищений інтерес до вакцинації серед громадян з активною громадянською позицією, заводчиків, власників домашніх тварин, які часто подорожують, а також громадян, чиї тварини утримуються на вільному вигулі", - сказала вона.
Російська вакцина "Карнівак-Ков" поки що єдиний зареєстрований у світі препарат проти коронавірусу для тварин. Як стверджує російських розробник, збереження імунітету після вакцинації цим препаратом оцінюють в 6 місяців.
Росія не єдина країна, яка працює в напрямку виробництва COVID-вакцин для тварин. Зараз у США та Італії поводяться клінічні дослідження подібних препаратів.
Нагадаємо, у лютому у Латвії повідомили про випадок коронавірусу у собаки. Власники собаки перехворіли на COVID-19 і вирішили перевірити свого улюбленця на антитіла до коронавірусу. До цього у Латвії також підтверджували випадки захворювання на COVID-19 у котів.
Найчастіше серед тварин коронавірусом хворіють норки. Через випадки масового інфікування влада Швеції заборонила фермерам розводити норок.