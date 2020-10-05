Росія може закрити кордон через зростання випадків COVID-19

Російська Федерація може закрити кордони і скоротити кількість польотів у зв'язку із зростанням захворюваності коронавірусом. За добу в РФ підтвердили майже 11 тисяч нових випадків, що є антирекордом з 12 травня.

Про це заявив сенатор Ради Федерації Валерій Рязанський, передають "РИА Новости".

За його словами, чим більше люди переміщаються, тим більше поширюється вірус.

"Звичайно, ми можемо закрити кордони РФ, ми йдемо до цього", - сказав Рязанський.

За минулу добу в Росії підтвердили 10 888 нових випадків коронавіруса. З початку пандемії в країні вже заразилися 1 мільйон 225 тисяч 889 осіб. Активними хворими залишаються 222 090 пацієнтів, що є максимумом з початку липня.

Раніше РБК-Україна писало, що з 5 жовтня Казахстан зупиняє відновлення авіасполучення з іншими країнами у зв'язку із зростанням захворюваності коронавірусом у світі.

Також повідомлялося, що уряд Франції оголосив Париж зоною максимальної небезпеки у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Відзначимо, в Україні з 28 вересня відкрили кордони для іноземців. При цьому іноземних громадян будуть пропускати лише при дотриманні певних умов.