Рівненська область перейшла в "червону зону": список обмежень

У четвер, 27 січня, в Рівненській області почав діяти "червоний" рівень епідеміологічної ситуації. Тепер до закладів пускатимуть лише за наявності сертифіката про вакцинацію або результату тесту на коронавірус.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Відсьогодні в регіоні заборонена:
Однак обмеження не будуть діяти в тих випадках, коли 100% співробітників (організаторів) і відвідувачів (учасників) зазначених установ (заходів) будуть повністю вакциновані і мати "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.
При цьому продовжують діяти обмеження, які забороняють:
Ці правила не скасовуються навіть при наявності COVID-документів.
Нагадаємо, також у "червоній" зоні карантину знаходиться Івано-Франківська область.
У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що найближчим часом в цю зону можуть потрапити ще Львівська та Чернівецька області.