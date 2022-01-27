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Рівненська область перейшла в "червону зону": список обмежень

Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 27 січня, в Рівненській області почав діяти "червоний" рівень епідеміологічної ситуації. Тепер до закладів пускатимуть лише за наявності сертифіката про вакцинацію або результату тесту на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Відсьогодні в регіоні заборонена:

  • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень на винос;
  • робота закладів освіти, в яких повністю вакциновані менш як 100% співробітників;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
  • проведення масових заходів;
  • робота закладів культури.

Однак обмеження не будуть діяти в тих випадках, коли 100% співробітників (організаторів) і відвідувачів (учасників) зазначених установ (заходів) будуть повністю вакциновані і мати "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

При цьому продовжують діяти обмеження, які забороняють:

  • роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та співробітників;
  • перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;
  • самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації.

Ці правила не скасовуються навіть при наявності COVID-документів.

Нагадаємо, також у "червоній" зоні карантину знаходиться Івано-Франківська область.

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що найближчим часом в цю зону можуть потрапити ще Львівська та Чернівецька області.

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