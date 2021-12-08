Румунія послабить COVID-обмеження на Різдво і Новий Рік

"У Румунії можуть бути дозволені новорічні та різдвяні вечірки, оскільки уряд Бухареста обговорює ослаблення обмежень, введених, коли четверта хвиля пандемії сильно вдарила по країні. Але влада також планує посилити правила в'їзду через штам коронавірусу "Омікрон"", - пише видання.

При цьому уточнюється, що планується скасувати нічну комендантську годину для невакцинованих і дозволити відвідувати торгові центри і готелі тим, хто має негативні тести, а не тільки для вакцинованих і одужавших.

"Маски більше не будуть обов'язковими на вулиці, за винятком місць скупчення людей. Магазини та ресторани працюватимуть до 22:00, в той час як зараз до 21:00. Однак ця вимога не буде застосовуватися 24, 25 і 31 грудня і 1 січня", - пише видання.

Національний Комітет з надзвичайних ситуацій вніс пропозиції, які будуть обговорені і прийняті на засіданні уряду, яке заплановане на середу, 8 грудня.

Уряд також розгляне нові правила поїздок, зокрема, обов'язковий карантин для людей, які не вакциновані або одужали і прибувають з країн ЄС, віднесених до Червоного списку.