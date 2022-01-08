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Румунія ввела штраф за носіння тканевих масок. Він складе 570 доларів

Автор: Олександр Мороз

Румунія з 8 січня почне штрафувати за носіння тканевих масок. Тепер громадянам за таку маску загрожує штраф у розмірі 2 500 леїв (близько 570 доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на digi24.ro.

Як заявив міністр внутрішніх справ Лучіан Боде, тканева маска буде прирівняна до відсутності взагалі будь-якого захисту.

"З суботи кожен, хто ходить в громадському місці в тканевій масці, ризикує бути оштрафованим на суму до 2 500 леїв. Як ніби у нього немає маски", - омтетіл він.

Також повідомляється, що до цього Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії прийняв схвалив нові обмеження для п'ятої хвилі коронавірусу. Зокрема, в громадських місцях можна носити тільки хірургічні маски і респіратори FFP2.

Маски можуть не надягати діти до 5 років; особа, яка одна знаходиться в приміщенні; телеведучі та гості телестудій при дотриманні дистанції в три метри; священнослужителі; ті, хто займається спортом або працює у важких умовах.

Нагадаємо, в листопаді РБК-Україна писало, що з початку карантину в Україні виписали понад 425 тисяч штрафів за ігнорування вимог масочного режиму.

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