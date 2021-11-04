У Сан-Франциско вимагатимуть підтвердження COVID-вакцинації у дітей з 5 років

Документи про вакцинацію вимагатимуть від дітей з 5 років при вході в певні закриті громадські місця, такі як ресторани, розважальні заклади та спортивні заходи.

Співробітник служби охорони здоров'я Сан-Франциско Сьюзан Філіп уточнила, що вимога набуде чинності приблизно через два місяці, як тільки влада переконається в доступності вакцинації для дітей цього віку.

"Ми, безумовно, хочемо зачекати та переконатися, що діти мають можливість зробити вакцинацію, тому це не відбудеться раніше, ніж через вісім тижнів після того, як вакцина стане доступною для дітей", - сказав Філіп.

Зараз місцева влада вже вимагає підтвердження від вакцинації у дорослих і дітей, починаючи з 12-річного віку.