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Саудівська Аравія дозволить подорожувати вакцинованим громадянам

Новость на русском → Саудівська Аравія, Неділя 02 травня 2021 23:21
Саудівська Аравія дозволить подорожувати вакцинованим громадянам Фото: подорожувати дозволять лише тим, хто не може заразитися (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Саудівська Аравія дозволить подорожувати громадянам, які несприйнятливі до COVID-19. Перельоти дозволять з 19 травня.

Про це повідомляє Le Figaro.

Несприйнятливими до коронавірусу будуть вважатися громадяни, які були повністю вакциновані від цієї хвороби або ж якщо вони отримали одну з дозу вакцини не менше ніж за 14 днів до поїздки. Також несприйнятливими вважають і тих, хто перехворів і одужав протягом останніх шести місяців.

Зможуть подорожувати і саудівці віком до 18 років, які не мають доступу до вакцин, якщо вони нададуть страховку, схвалену центральним банком, згідно із заявою міністерства.

Таке ослаблення карантинних обмежень влада прийняла для того, щоб спонукати саудівців до вакцинації.

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що вже було введено понад дев'ять мільйонів доз вакцини в країні, де проживає більше 34 мільйонів осіб.

Нагадаємо, Україна заборонила поїздки з Індії. Тепер в'їхати в Україну з Індії не зможуть як українці, так і іноземці.

Раніше повідомлялося, що Угорщина послабила карантин для людей з імунітетом. Вони зможуть відвідувати ресторани, кінотеатри та багато іншого.

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