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Саудовская Аравия разрешит путешествовать вакцинированным гражданам

Новина українською → Саудовская Аравия, Воскресенье 02 мая 2021 23:21
Саудовская Аравия разрешит путешествовать вакцинированным гражданам Фото: путешествовать разрешат только тем, кто не может заразиться (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Саудовская Аравия разрешит путешествовать гражданам, которые невосприимчивы к COVID-19. Перелеты разрешат с 19 мая.

Об этом сообщает Le Figaro.

Невосприимчивыми к коронавирусу будут считаться граждане, которые были полностью вакцинированы от этой болезни или же если они получили одну из дозу вакцины не менее чем за 14 дней до поездки. Также невосприимчивыми считают и тех, кто переболел и выздоровел на протяжении последних шести месяцев.

Смогут путешествовать и саудовцы в возрасте до 18 лет, которые не имеют доступа к вакцинам, если они предоставят страховку, одобренную центральным банком, согласно заявлению министерства.

Такое ослабление карантинных ограничений власти приняли для того, чтоб побудить саудовцев к вакцинации.

Министерство здравоохранения сообщает, что уже было введено более девяти миллионов доз вакцины в стране, где проживает более 34 миллионов человек.

Напомним, Украина запретила поездки из Индии. Теперь въехать в Украину из Индии не смогут как украинцы, так и иностранцы.

Ранее сообщалось, что Венгрия ослабила карантин для людей с иммунитетом. Они смогут посещать рестораны, кинотеатры и многое другое.

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