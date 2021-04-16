Сьогодні в Україні доставлять першу партію вакцини Pfizer: що про неї відомо

Хто виробляє

Вакцина Pfizer/BioNTech - це препарат, розроблений німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармацевтичним концерном Pfizer. Виробляється на заводах в США і Європі.

Принцип дії

Це мРНК вакцина. При цьому така технологія для виробництва вакцин використовувалася вперше. Препарат містить молекулу матричної РНК (мРНК), яка дозволяє організму створити шип-білка SARS-CoV-2, який дозволяє знищувати вірус.

Де застосовується

Вакцину рекомендували для екстреного використання Всесвітня організація охорони здоров'я. Вона дозволена для використання в США, Великобританії, Канаді та Євросоюзі.

Ефективність вакцини, за інформацією розробників, виходячи з клінічних досліджень, становить 95%. При цьому Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) заявив, що в реальних умовах препарат ефективний на 90%. Максимальна ефективність досягається вже через два тижні після другого щеплення.

Побічні ефекти

Найпоширеніші побічні ефекти після застосування вакцини це:

біль в місці ін'єкції;

втому;

головний біль;

біль у м'язах;

озноб;

біль в суглобах;

висока температура.

Протипоказання

Вакцина дозволена до використання людям старше 16 років. ВООЗ не рекомендує прищеплювати людей з сильною алергією на компоненти вакцини або у яких була важка алергічна реакція на першу дозу.

Застосування та дозування

Вакцину Pfizer вводять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.

При цьому днями гендиректор Pfizer Альберт Бурла заявив, що для найбільш ефективної вакцинації від коронавірусу, ймовірно, необхідно буде щепитися трьома дозами. За його словами, третя доза потрібна буде через 6-12 місяців після останньої ін'єкції.