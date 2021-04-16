Сегодня в Украину доставят первую партию вакцины Pfizer: что о ней известно

Кто производит

Вакцина Pfizer/BioNTech - это препарат, разработанный немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармацевтическим концерном Pfizer. Производится на заводах в США и Европе.

Принцип действия

Это мРНК вакцина. При этом такая технология для производства вакцин использовалась впервые. Препарат содержит молекулу матричной РНК (мРНК), которая позволяет организму создать шип-белка SARS-CoV-2, который позволяет уничтожать вирус.

Где применяется

Вакцину рекомендовали для экстренного использования Всемирная организация здравоохранения. Она разрешена для использования в США, Великобритании, Канаде и Евросоюзе.

Эффективность вакцины, по информации разработчиков, исходя из клинических исследований, составляет 95%. При этом Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) заявил, что в реальных условиях препарат эффективен на 90%. Максимальная эффективность достигается уже через две недели после второй прививки.

Побочные эффекты

Самые распространенные побочные эффекты после применения вакцины это:

боль в месте инъекции;

усталость;

головная боль;

боль в мышцах;

озноб;

боль в суставах;

высокая температура.

Противопоказания

Вакцина разрешена к использованию людям старше 16 лет. ВОЗ не рекомендует прививать людей с сильной аллергией на компоненты вакцины или у которых была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу.

Применение и дозировка

Вакцину Pfizer вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

При этом днями гендиректор Pfizer Альберт Бурла заявил, что для наиболее эффективной вакцинации от коронавируса, вероятно, необходимо будет привиться тремя дозами. По его словам, третья доза нужна будет через 6-12 месяцев после последней инъекции.