Сім країн ЄС у травні почнуть тестування COVID-паспортів

Євросоюз розділив країни на три групи для тестування паспортів вакцинації від коронавірусу. У першу групу, яка почне тестування вже у травні, потрапили сім країн.
Про це розповів високопоставлений європейський посадовець, передає грецьке агентство Ekathimerini.
За словами посадовця, у травні тестування COVID-паспортів розпочнеться у Греції, Іспанії, Мальті, Болгарії, Естонії та Люксембургу. Туристичний Кіпр потрапив у другу групу та проведе тестування пізніше.
Європейський посадовець додав, що цифровий сертифікат вакцинації буде технічно готовий до 1 червня і запрацює вже з 30 червня. Сертифікат буде підтверджувати, що подорожуючі будуть вакциновані проти COVID-19.
Нагадаємо, нещодавно Євросоюз визначився щодо паспортів вакцинації. У ЄС вирішили, що сертифікат не повинен стати проїзним документом та буде діти всього протягом року.
Додамо, в середині травня Греція планує відкрити кордони для українських туристів. У грецькому уряді розповіли, які правила будуть встановлені для українців.
Крім того, до відкриття кордонів для туристів готується Іспанія. Країна, згідно з планами, почне приймати туристів вже у червні 2021 року.