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Сертифікат про одужання від COVID. Як отримати документ дистанційно: роз'яснення

Автор: Марія Кучерявець

Для оформлення COVID-сертифікату про одужання від хвороби не обов'язково йти до медзакладу. Достатньо звернутися до лікаря в телефонному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Helsi.

"З лікарем можна звʼязуватись дистанційно, наприклад, запланувати відеоприйом через додаток Helsi, або у телефонному режимі, чи у будь-якому зручному для вас та лікаря месенджері", - йдеться в повідомленні.

Як отримати такий COVID-сертифікат: інструкція

  1. Звернутися до лікаря дистанційно.
  2. Лікар заповнить прийом про хворобу та додасть до діагнозу COVID-аналізи.
  3. На 15-й день від моменту, коли лікар вніс в систему діагноз COVID-19, у "Дії" сформується сертифікат про одужання з QR-кодом.
  4. Документ буде дійсний 105 діб.

Також лікар дистанційно може сформувати лікарняний, а дані про прийом та діагноз COVID-19 можна переглянути у додатку Helsi.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації розповіли, як діяти, якщо сертифікат про бустерне щеплення чи одужання від COVID не генерується.

Додамо, нещодавно щеплені бустерною дозою вакцини від коронавірусу українці отримали можливість згенерувати COVID-сертифікат в "Дії".

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