Сертифікат про одужання від COVID. Як отримати документ дистанційно: роз'яснення

Для оформлення COVID-сертифікату про одужання від хвороби не обов'язково йти до медзакладу. Достатньо звернутися до лікаря в телефонному режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Helsi.
"З лікарем можна звʼязуватись дистанційно, наприклад, запланувати відеоприйом через додаток Helsi, або у телефонному режимі, чи у будь-якому зручному для вас та лікаря месенджері", - йдеться в повідомленні.
Також лікар дистанційно може сформувати лікарняний, а дані про прийом та діагноз COVID-19 можна переглянути у додатку Helsi.
Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації розповіли, як діяти, якщо сертифікат про бустерне щеплення чи одужання від COVID не генерується.
Додамо, нещодавно щеплені бустерною дозою вакцини від коронавірусу українці отримали можливість згенерувати COVID-сертифікат в "Дії".