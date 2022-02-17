Сертификат о выздоровлении от COVID. Как получить документ дистанционно: разъяснение

Для оформления COVID-сертификата о выздоровлении от болезни не обязательно идти в медучреждение. Достаточно обратиться к врачу в телефонном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Helsi.
"С врачом можно связаться дистанционно, например, запланировать видеоприйом через приложение Helsi, или в телефонном режиме, или в любом удобном для вас и врача мессенджере", - говорится в сообщении.
Также врач дистанционно может сформировать больничный, а данные о приеме и диагнозе COVID-19 можно просмотреть в приложении Helsi.
Напомним, в Министерстве цифровой трансформации рассказали, как действовать, если сертификат о бустерной прививке или выздоровлении от COVID не генерируется.
Добавим, недавно привитые бустерной дозой вакцины от коронавируса украинцы получили возможность сгенерировать COVID-сертификат в "Дії".