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Сертификат о выздоровлении от COVID. Как получить документ дистанционно: разъяснение

Автор: Мария Кучерявец

Для оформления COVID-сертификата о выздоровлении от болезни не обязательно идти в медучреждение. Достаточно обратиться к врачу в телефонном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Helsi.

"С врачом можно связаться дистанционно, например, запланировать видеоприйом через приложение Helsi, или в телефонном режиме, или в любом удобном для вас и врача мессенджере", - говорится в сообщении.

Как получить такой COVID-сертификат: инструкция

  1. Обратится к врачу дистанционно.
  2. Врач заполнит прием о болезни и добавит к диагнозу COVID-анализы.
  3. На 15-й день от момента, когда врач внес в систему диагноз COVID-19, в "Дії" сформируется сертификат о выздоровлении с QR-кодом.
  4. Документ будет действителен 105 суток.

Также врач дистанционно может сформировать больничный, а данные о приеме и диагнозе COVID-19 можно просмотреть в приложении Helsi.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации рассказали, как действовать, если сертификат о бустерной прививке или выздоровлении от COVID не генерируется.

Добавим, недавно привитые бустерной дозой вакцины от коронавируса украинцы получили возможность сгенерировать COVID-сертификат в "Дії".

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сертификат вакцинацииДияКарантинПандемия коронавируса