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У Севастополі зафіксували антирекорд за добовою кількістю COVID-заражень

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Севастополь, Четвер 22 липня 2021 15:10
У Севастополі зафіксували антирекорд за добовою кількістю COVID-заражень Фото: у Севастополі зафіксували антирекорд за добовою кількістю COVID-заражень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 22 липня у Севастополі зареєстрували 142 нових випадки захворювання на COVID-19. Місто побило черговий антирекорд за кількістю заражень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

"У Севастополі захворіли на коронавірус 19 319 осіб. На цей момент одужали 16 938 людей, 812 померли. Під наглядом перебуває 559 осіб - це люди, які контактували з хворими, діагноз COVID-19 у них не підтверджений", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, за минулу добу зафіксували 5 летальних випадків серед людей віком від 60 років. Одужало - 106 пацієнтів.

Загалом у Криму станом на сьогодні зареєстровано 391 новий випадок захворювання COVID-19. Померли від коронавірусу 8 пацієнтів.

Нагадаємо, 16 липня окупаційний уряд Севастополя оголосив заборону в’їзду до готелів невакцинованих осіб.

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