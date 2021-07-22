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У Севастополі зафіксували антирекорд за добовою кількістю COVID-заражень

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 22 липня у Севастополі зареєстрували 142 нових випадки захворювання на COVID-19. Місто побило черговий антирекорд за кількістю заражень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

"У Севастополі захворіли на коронавірус 19 319 осіб. На цей момент одужали 16 938 людей, 812 померли. Під наглядом перебуває 559 осіб - це люди, які контактували з хворими, діагноз COVID-19 у них не підтверджений", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, за минулу добу зафіксували 5 летальних випадків серед людей віком від 60 років. Одужало - 106 пацієнтів.

Загалом у Криму станом на сьогодні зареєстровано 391 новий випадок захворювання COVID-19. Померли від коронавірусу 8 пацієнтів.

Нагадаємо, 16 липня окупаційний уряд Севастополя оголосив заборону в’їзду до готелів невакцинованих осіб.

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Севастопіль