У Севастополі зафіксували антирекорд за добовою кількістю COVID-заражень

"У Севастополі захворіли на коронавірус 19 319 осіб. На цей момент одужали 16 938 людей, 812 померли. Під наглядом перебуває 559 осіб - це люди, які контактували з хворими, діагноз COVID-19 у них не підтверджений", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, за минулу добу зафіксували 5 летальних випадків серед людей віком від 60 років. Одужало - 106 пацієнтів.

Загалом у Криму станом на сьогодні зареєстровано 391 новий випадок захворювання COVID-19. Померли від коронавірусу 8 пацієнтів.