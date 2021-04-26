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На півночі Італії виявили "індійський" штам коронавірусу

Новость на русском → Венето, Понеділок 26 квітня 2021 15:59
На півночі Італії виявили "індійський" штам коронавірусу Фото: на півночі Італії виявили "індійський" штам коронавірусу (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Італії виявили два перших випадки зараження "індійським" штамом коронавірусу. Новий варіант вірусу підтвердили у двох громадян Індії, які проживають в регіоні Венето.

Про це заявив губернатор північної області Венето Лука Дзайя, передає ANSA.

За його словами, інфікованими новим штамом коронавірусу виявилися батько і дочка.

"Штамів зараз тисячі, і рано чи пізно вони всі прийдуть. Ми справляємося з цими аспектами день за днем, і рухаємося далі", - заявив Дзайя.

Нагадаємо, на початку квітня в Індії виявили новий штам коронавірусу. Цей варіант назвали" подвійний мутант", тому що він несе в собі дві мутації вірусу, які допомагають йому прикріплятися до клітин.

Експерти побоюються, що "індійський" штам коронавірусу може бути більш-менш сприйнятливим до вакцин.

Крім того, в середині квітня у Британії підтвердили зараження "індійським" штамом коронавірусу. Нову мутацію виявили у 77 жителів Сполученого Королівства. Зокрема, 73 жителів Англії і ще чотири - Шотландії.

Додамо, що у Румунії знайшли мутацію "британського" штаму коронавірусу. Вважається, що він може знизити ефективність вакцин.

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