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На Сейшельських островах і Мальдівах різко зросла кількість COVID-заражених

Новость на русском → Сейшели і Мальдіви, Вівторок 11 травня 2021 17:37
На Сейшельських островах і Мальдівах різко зросла кількість COVID-заражених Фото: на Сейшелах і Мальдівах різко зросла кількість хворих на коронавірус (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

На Сейшельських островах і Мальдівах різко зросла кількість заражених COVID-19. Обидві країни посилили карантинні обмеження.

Про це повідомляє Insider.

Зазначено, що на Сейшельських Островах за тиждень зафіксували 336 нових випадків зараження коронавірусів на 100 тис. осіб. А Мальдіви реєструють 153 зараження на ту ж кількість населення.

Обидві країни посилили обмеження: Сейшели закривають школи, Мальдіви - урядові установи. Введена комендантська година, але туристи як і раніше приїжджають на відпочинок.

Відзначається, що зростання числа випадків зараження у двох туристичних країнах зафіксували після того, як був визнаний їх успіх у швидкій вакцинації населення і створенні колективного імунітету.

Нагадаємо, раніше в квітні міністр туризму Мальдів Абдулла Маусум зазначив, що відпочити в країні і заодно вакцинуватися від коронавірусу незабаром зможуть усі бажаючі туристи.

Також РБК-Україна писало, які курортні острови відкриваються для туристів у травні.

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