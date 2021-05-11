На Сейшельських островах і Мальдівах різко зросла кількість COVID-заражених
На Сейшельських островах і Мальдівах різко зросла кількість заражених COVID-19. Обидві країни посилили карантинні обмеження.
Про це повідомляє Insider.
Зазначено, що на Сейшельських Островах за тиждень зафіксували 336 нових випадків зараження коронавірусів на 100 тис. осіб. А Мальдіви реєструють 153 зараження на ту ж кількість населення.
Обидві країни посилили обмеження: Сейшели закривають школи, Мальдіви - урядові установи. Введена комендантська година, але туристи як і раніше приїжджають на відпочинок.
Відзначається, що зростання числа випадків зараження у двох туристичних країнах зафіксували після того, як був визнаний їх успіх у швидкій вакцинації населення і створенні колективного імунітету.
Нагадаємо, раніше в квітні міністр туризму Мальдів Абдулла Маусум зазначив, що відпочити в країні і заодно вакцинуватися від коронавірусу незабаром зможуть усі бажаючі туристи.
Також РБК-Україна писало, які курортні острови відкриваються для туристів у травні.