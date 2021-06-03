У школі та ТЦ. В Одесі відкрили ще три центри вакцинації

В Одесі відкрили три нові центри вакцинації від коронавірусу. Вони працюватимуть у неділю, 6 червня.
Про це повідомив Одеський обласний центр громадського здоров'я на сторінці у Facebook.
Центри вакцинації населення відкрили у:
Центри працюватимуть з 9:00 до 17:00. Особи, що підлягають вакцинації, завчасно отримають дзвінок від медиків із запрошенням на щеплення.
"Щеплення вакциною Coronavac зможуть отримати люди, що попередньо зареєструвалися в листі очікування на порталі чи у додатку "Дія". Пріоритет надаватиметься літнім людям та особам з хронічними захворюваннями", - додали у ЦГЗ.
Нагадаємо, на минулих вихідних одеситів щеплювали від коронавірусу у центрі вакцинації, який відкрили на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія".
Також РБК-Україна писало, що тимчасовий центр вакцинації планують відкрити у Тернополі.
Додамо, на минулих вихідних центри масової вакцинації від коронавірусу відкрилися у Києві, Львові та Одесі. За вихідні в центрах вакцинації прищепилися майже 5 тисяч громадян.