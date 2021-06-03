В школе и ТЦ. В Одессе открыли еще три центра вакцинации

В Одессе открыли три новых центра вакцинации от коронавируса . Они будут работать в воскресенье, 6 июня.

Об этом сообщил Одесский областной центр общественного здоровья на странице в Facebook .

Центры вакцинации населения открыли в:

торговом центре "Мегадом" , ул. Толбухина, 135;

, ул. Толбухина, 135; торговом центре "Fontan Sky" , пер. Семафорный, 4;

, пер. Семафорный, 4; ООШ №15 на ул. Крымская, 80-А.

Центры будут работать с 9: 00 до 17: 00. Лица, подлежащие вакцинации, заблаговременно получат звонок от медиков с приглашением на прививку.

"Прививку вакциной Coronavac смогут получить люди, предварительно зарегистрировавшиеся в листе ожидания на портале или в приложении "Дия". Приоритет будет предоставляться пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями", - добавили в ЦОЗ.