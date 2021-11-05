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Школярі Запоріжжя після канікул навчатимуться дистанційно

Автор: Валерія Поліщук

З понеділка, 8 листопада, після виходу з тривалих канікул школи Запоріжжя працюватимуть дистанційно. Таке рішення було прийнято місцевою комісією з питань ТЕБ і НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва в Telegram.

За його словами, в місті дуже багато хворих коронавірусом дітей.

"У місті триває стрімке зростання числа хворих коронавірусом. Тільки за останню добу в Запоріжжі зареєстровано понад 700 нових випадків захворювання! На жаль, все більше хворіють діти. Тому процес навчання для учнів 1-11 класів буде організований дистанційно", - написав він.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Ігор Кузін розкритикував дистанційне навчання в школах, які відповідають вимогам карантину.

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Запоріжжяшкола