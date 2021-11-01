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Коли школи в Києві повернуться до очної роботи: відповідь Рубана

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 11:27
Коли школи в Києві повернуться до очної роботи: відповідь Рубана Фото: Олег Рубан (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Через "червону" зону адаптивного карантину в Києві всі школи перевели на дистанційку. Повернути їх на очну роботу можуть, коли стабілізуються або знизяться показники захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Держспоживслужби в Києві Олега Рубана в ефірі "Україна 24".

За його словами, на сьогодні рушійною силою захворюваності є діти і підлітки через "Дельта"-варіант.

"З метою зниження зростання захворюваності саме обмеження спілкування даного колективу дітей з дорослими, а це майже 30% - понад 900 тисяч осіб (учні та педагоги) - дозволить знизити поширення епідемії в Києві. Тому на цьому тижні будемо спостерігати за показниками, а далі вже будуть приймати рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання", - зазначив Рубан.

Він підкреслив, що рішення по школах буде прийматися міською комісією ТЕБ і НС після отримання.

"Теоретично можна це запропонувати (повернення шкіл до очної роботи, - ред.), коли будуть показники стабілізовуватися або знижуватися, але сьогодні таких показників немає", - додав Рубан.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві всі школи перевели на дистанційне навчання. Причому молодші класи теж, хоча в урядовій постанові 1-4 класи можуть залишатися на очному навчанні, незважаючи на "червону" зону.

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