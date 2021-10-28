Київ переводить всі школи на дистанційку. І початкові класи теж

Через важку ситуацію з коронавірусом у Києві з 1 листопада всі школи будуть переведені на дистанційне навчання. З молодшими класами включно.

"Столичні школярі з понеділка за парти не повертаються. Після канікул з 1 листопада навчальний процес відновиться тільки в дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів з 1 по 11 класи. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідемічної ситуації в місті", - заявив Кличко.

Зазначимо, урядова постанова про карантинні обмеження передбачає, що 1-4 класи можуть навчатися в очному форматі, незалежно від того, в якій зоні знаходиться той чи інший регіон. Крім того, всі інші класи можуть працювати при 100% вакцинації персоналу. Але місцева влада на свій розсуд може вживати більш жорстких заходів.