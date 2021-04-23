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Шмигаль зустрівся із релігійними лідерами в Україні: обговорили дотримання карантину

Новость на русском → Україна, П'ятниця 23 квітня 2021 14:19
Шмигаль зустрівся із релігійними лідерами в Україні: обговорили дотримання карантину Фото: голова уряду зустрівся із духовними лідерами (kmu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з представниками Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій питання дотримання карантинних обмежень та рекомендацій під час відзначення релігійних свят. Зустріч відбулася напередодні низки важливих свят у квітні-травні, серед яких Вербна неділя, свято Воскресіння Христового, Рамадан-байрам та інші.

Про це повідомляє урядовий портал.

Шмигаль акцентував увагу на необхідності дотримання всіма релігійними організаціями під час відзначення цих свят карантинних обмежень та рекомендацій, які стосуються проведення богослужінь, релігійних обрядів, та церемоній.

"Свята - це радість, і важливо, щоб потім ця радість не була затьмарена зростанням захворюваності. Ми цінуємо, що представники релігійних організацій роблять все для дотримання карантинних норм. Уряд зі свого боку і надалі докладатиме всіх зусиль для того, щоб державна політика у сфері релігії була ефективною, результативною та спрямованою на реалізацію відповідних прав і свобод громадян", - наголосив прем'єр.

Шмигаль також подякував представникам Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій за розуміння й підтримку введених державою вимушених тимчасових обмежень щодо їхньої діяльності, а також за позицію щодо важливості процесу вакцинування проти COVID-19.

"Вдячні представникам релігійних організацій за долучення до кампанії популяризації процесу вакцинації через власний приклад щеплення", - сказав очільник уряду.

Під час зустрічі Прем’єр-міністр відзначив, що цьогоріч виповнюється 25 років від заснування Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій, яка є головним партнером державних структур щодо комунікацій з релігійними організаціями.

Нагадаємо, раніше київська міська влада оприлюднила рекомендації для церков на Великдень та Вербну неділю. У КМДА закликають провести богослужіння онлайн.

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