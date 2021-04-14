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Шмигаль: маски і дистанція - це все ще нагальна необхідність

Автор: РБК-Україна

Ситуація з коронавірусом в Україні залишається напруженою. У зв'язку з цим носіння масок і дотримання соціальної дистанції - це ще все нагальна необхідність.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В Україні, на жаль, продовжує спостерігатися досить напружена ситуація з поширенням коронавірусної хвороби. Це означає, що дотримання протиепідемічних правил - це нагальна необхідність. Дисципліна рятує життя - це факт, який ми бачимо щодня. Маски і дистанція - це нескладні речі, але ці речі можуть вберегти від попадання до стаціонару або від найгіршого сценарію", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що в деяких регіонах фіксують зниження кількості нових випадків COVID і госпіталізацій, закривати всю Україну на локдаун немає ніякого сенсу.

У той же час міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що епідемія COVID в Україні пішла на спад.

"Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні. Вчора був перший день, коли кількість виписаних з лікарень перевищила на 22,8% кількість госпіталізованих", - розповів Степанов.

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Новини України Денис ШмигальКарантинКоронавірус
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