Закривати всю країну на локдаун немає сенсу, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що закривати всю країну на локдаун немає сенсу. Місцева влада має продовжувати відповідально реагувати на ситуацію у себе в регіоні.

Про це прем'єр заявив на засіданні уряду .

За його словами, ситуація з коронавірусом в окремих областях залишається напруженою, але в деяких регіонах фіксують зниження кількості нових випадків та госпіталізацій.

"Як ми і наголошували: закривати всю країну на локдаун зараз немає ніякого сенсу", - заявив Шмигаль.

Він закликав українців дотримуватися протиепідемічних правил.

Зазначимо, минулого тижня мер Києва Віталій Кличко закликав центральну владу ввести загальнонаціональний локдаун. Також він виступив за обмеження міжобласного сполучення.