Закривати всю країну на локдаун немає сенсу, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що закривати всю країну на локдаун немає сенсу. Місцева влада має продовжувати відповідально реагувати на ситуацію у себе в регіоні.
Про це прем'єр заявив на засіданні уряду.
За його словами, ситуація з коронавірусом в окремих областях залишається напруженою, але в деяких регіонах фіксують зниження кількості нових випадків та госпіталізацій.
"Як ми і наголошували: закривати всю країну на локдаун зараз немає ніякого сенсу", - заявив Шмигаль.
Він закликав українців дотримуватися протиепідемічних правил.
Зазначимо, минулого тижня мер Києва Віталій Кличко закликав центральну владу ввести загальнонаціональний локдаун. Також він виступив за обмеження міжобласного сполучення.
Тим часом, місцева влада Києва вирішила продовжити жорсткий карантин у місті до 30 квітня. Ситуація з коронавірусом в місті складна.
Зазначимо, вчені повідомили, що в Україні пройдено пік захворюваності COVID-19. Зараз в країні спостерігається зниження кількості нових заражень. Згідно з даними вчених, у період з 7 по 13 квітня в Україні знизилася кількість нових заражень в день.