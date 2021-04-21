Шмигаль: ситуація з COVID стабілізувалася, але це не означає повернення до вечірок

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в Україні з коронавірусом стабілізується. Однак це не привід повертатися до вечірок та масових скупчень людей.
"Наразі ми можемо говорити, що ситуація в Україні стабілізується. Не тільки з точки зору нових випадків, а й з точки зору навантаження на медичну систему. Але те, що ми виходимо із чергової хвилі, не означає, що коронавірус зник. Це точно не означає, що ми можемо повернутися до масових гулянь, вечірок, скупчень людей", - сказав глава Кабінету міністрів.
Він підкреслив, що громадяни мають залишатися обачними та обережними.
Нагадаємо, в Україні зафіксували зростання нових випадків коронавірусу - 12 162 нових заражень за добу. Більше всього нових випадків у Києві, Харківській та Київській областях.
Як писало РБК-Україна, в Києві поліпшується COVID-статистика, а також зменшується кількість госпіталізованих. Однак, мер міста Віталій Кличко каже, що розслаблятися рано.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що підпільні святкування і робота установ на час карантину в Україні неприпустимі.