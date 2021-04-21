Шмигаль: ситуація з COVID стабілізувалася, але це не означає повернення до вечірок

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в Україні з коронавірусом стабілізується. Однак це не привід повертатися до вечірок та масових скупчень людей.

Про це він заявив у ході засідання уряду.

"Наразі ми можемо говорити, що ситуація в Україні стабілізується. Не тільки з точки зору нових випадків, а й з точки зору навантаження на медичну систему. Але те, що ми виходимо із чергової хвилі, не означає, що коронавірус зник. Це точно не означає, що ми можемо повернутися до масових гулянь, вечірок, скупчень людей", - сказав глава Кабінету міністрів.

Він підкреслив, що громадяни мають залишатися обачними та обережними.