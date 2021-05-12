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Шмигаль: українців з черги в "Дії" скоро запросять на вакцинацію від COVID

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Київ, Середа 12 травня 2021 14:33
Шмигаль: українців з черги в "Дії" скоро запросять на вакцинацію від COVID Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На вакцинацію від COVID в Україні найближчим часом можуть запросити людей, які записувалися через портал або додаток "Дія". Дана ініціатива вже підтримана керівництвом країни.

Про це на виїзному засіданні уряду у Чернігівській області заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Всі, хто записався на щеплення через портал або додаток "Дія", будуть вакцинуватися на вихідних. Вчора така ініціатива була підтримана на нараді з президентом. Відповідно, найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення в кабінети щеплень", - заявив Шмигаль.

Він додав, що вчора Світовий банк виділив Україні 90 млн доларів, які, зокрема, будуть спрямовані на кампанію з вакцинації.

"Загалом у нас є домовленості вже більш ніж на 40 млн доз вакцини на цей рік", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що люди, які записалися на щеплення через додаток "Дія", проходитимуть вакцинацію від COVID в окремі дні - по суботах і неділях.

Також повідомлялося, що в Україні різко збільшилися темпи введень другої дози вакцини від коронавірусу. Зокрема, тільки за вчора другу дозу отримали понад 1 200 осіб.

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